Резиденты будут информировать ФНС о переводе средств через иностранные кошельки с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Закон об обязанности резидентов информировать налоговые органы о переводе средств на сумму более 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки вступает в силу с 1 июля 2021 года. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

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По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение - если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией.

Закон ввел такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться граждане должны и тогда, когда переводы направляются в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией.

Кроме того, закон ввел запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Закон вступит в силу с 1 октября 2021 года.