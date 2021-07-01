Юрлица и ИП с 1 июля могут бесплатно получить электронную подпись в АУЦ ФНС России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы могут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись в Аккредитованном удостоверяющем центре (АУЦ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России с 1 июля 2021 года.

Что изменится в жизни россиян с июля 2021 года

Согласно сообщению на сайте ФНС, с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. При этом с 1 июля 2021 года АУЦ ФНС начинает безвозмездно оказывать эту услугу для "бесшовного" перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров к соответствующей безвозмездной государственной услуге.

Отмечается, что срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 года.

Получить квалифицированную электронную подпись юрлица, индивидуального предпринимателя или нотариуса сможет лично лицо, действующее без доверенности от имени организации, лично индивидуальный предприниматель или нотариус.