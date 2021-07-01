Кабмин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", - говорится в постановлении.

Документом утверждаются правила назначения и выплаты ежемесячного пособия, перечень необходимых для его получения документов и формы заявления для его назначения.

Прием заявлений на новые пособия беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет и имеющим низкий доход, начался в России с 1 июля. Размер выплат составит в среднем по стране 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семьей с детьми и беременных женщин. На эти меры правительство РФ выделило из Резервного фонда 46,6 млрд рублей в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.