Опрос: около 22% россиян готовы взять ипотеку по ставке 9-10% годовых

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 22% россиян готовы взять ипотечный кредит по ставке 9-10% годовых, показал проведенный компанией IDF Eurasia опрос, имеющийся в распоряжении ТАСС.

При этом менее 20% из данной группы респондентов согласны на такую ставку при покупке квартиры в городе проживания, более 50% респондентов считают ставку приемлемой при покупке в кредит загородного дома, около 21% - при покупке квартиры в другом городе с последующей сдачей в аренду, 10% - для приобретения жилья за рубежом.

Согласно результатам опроса, оптимальным размером ставки по ипотеке 47% заемщиков считают показатель в размере до 6% годовых. Также 5% заемщиков готовы согласиться на ставку свыше 10%, при этом больше половины - 52% - из них намерены рефинансировать кредит при первой возможности.

Кроме того, порядка 26% ипотечных заемщиков не готовы рассматривать процентную ставку по кредиту на покупку жилья свыше 8,5% годовых. При этом более 60% из данной группы считают, что более высокие ставки делают переплату по кредиту чрезмерной, 27% полагают такой тариф необоснованным со стороны кредитора.

Опрос проведен среди 3 500 совершеннолетних жителей во всех регионах РФ.