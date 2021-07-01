Эксперты выяснили, в каких сферах больше всего выросли зарплаты во II квартале

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Больше всего во втором квартале 2021 года выросли медианные зарплаты в банковской сфере - рост составил 15%. Также отмечается высокий рост в ресторанно-гостиничном бизнесе (11%), административной работе и бьюти-сфере (по 7%), говорится в результатах исследования Авито.Работа, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше всего выросли зарплаты за последние три месяца в банковской сфере (+15% по отношению к I кварталу 2021), а также в ресторанно-гостиничной сфере (+11%), административной работе, бьюти-сфере (по +7%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что медианный (половина получает больше этой суммы, половина - меньше) размер зарплат в массовых профессиях по итогам квартала составил 35 тыс. рублей в месяц.

"Это на 3% больше, чем в I квартале 2021, и на 17% чем год назад. Логистика и автомобильный бизнес наиболее оплачиваемые группы профессий: в среднем работодатели предлагают по 45 тыс. рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Наибольшая медианная зарплата по итогам квартала в Москве - 59 тыс. рублей в месяц, и в Санкт-Петербурге - 45 тыс. рублей в месяц.

На Авито.Работе зарегистрировано свыше 1,5 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на сайте размещено более 2,7 млн резюме и около 628 тыс. вакансий. На Авито ищут работу 16,9 млн человек ежемесячно.