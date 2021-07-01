РБК: самолеты Superjet 100 подорожали на 12%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Цена самолетов выросла на 12%, до $36 млн за штуку, с поставкой в 2024 году. В 2020 году стоимость воздушного судна составляла $32 млн, пишет в четверг РБК со ссылкой на источники в российских лизинговых компаниях и Промсвязьбанке.

"Условия конкретных сделок зависят от комплектации ВС [воздушных судов], их количества, авансирования", - рассказали изданию в пресс-службе корпорации "Иркут", которая производит самолеты Superjet 100.

Подорожание связано с ежегодным повышением цен на Superjet 100 примерно на 3% в 2020-2024 годах, что соответствует инфляции и сопоставимо с "коэффициентами эскалации", которые используются в контрактах с самолетами иностранного производства при расчете технических резервов, сказал РБК представитель Промсвязьбанка.

Рост цены может быть связан с волатильностью цен на западные комплектующие, доля которых при производстве судов составляет 50%, рассказал РБК директор по маркетингу и продажам гражданской авиатехники "Иркута" Кирилл Будаев. Он выразил надежду, что при увеличении производства российских самолетов стоимость комплектующих будет снижаться. "Если вы работаете с западниками (западными поставщиками - прим. ТАСС), конечно, наш объем производства несравним с производством других самолетов, поэтому наша переговорная сила ограниченна", - добавил он, отметив, что реализация программы Superjet New, предполагающей почти полный отказ от иностранных комплектующих, позволит держать вопрос ценообразования "под контролем".

"Величина арендных платежей за Superjet 100 абсолютно конкурентная. Она пропорционально соответствует ставкам на более вместительные самолеты" - заявил РБК председатель совета директоров авиакомпании "Азимут" (эксплуатирует 15 лайнеров Superjet 100) Павел Удод. Он отметил, что эксплуатантов интересует не цена самолета, а размер лизинговой ставки, которая благодаря господдержке приведена к нормальной рыночной величине.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места.