"Известия": компании-владельцы ГЭС просят пересмотреть проект "зеленой" таксономии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ассоциация "Гидроэнергетика России" и компании En+ и "Русгидро" направили письма вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой пересмотреть проект о "зеленой" таксономии (классификации и соотнесению с "зелеными" механизмами финансирования - прим. ТАСС). Согласно нынешней редакции, "зелеными" без дополнительных критериев будут признаны только ГЭС без плотин. Гидроэлектростанции, не признанные "зелеными", не смогут получить льготы и господдержку, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на письма компаний.

"Проект постановления устанавливает, что проекты, реализуемые на плотинных ГЭС, к которым относятся более 90% ГЭС в России, соответствуют целям и основным направлениям реализации "зеленых" проектов в РФ только в случае выполнения сложной, длительной и абсолютно ненужной для ГЭС процедуры подтверждения и верификации эффекта воздействия на окружающую среду и климат", - отметили газете в En+.

Для определения суммарных выбросов парниковых газов, потребуется сделать измерения на 100-130 водохранилищах ГЭС, что будет стоить 3-5 млрд рублей. Если привлечь верификатором аккредитованных зарубежных компаний эта цифра вырастет в три-четыре раза, рассказал изданию директор ассоциации "Гидроэнергетика России" Олег Лушников. Из-за дополнительных работ и обоснований стоимость выполнения проектов с госфинансированием увеличится на сотни миллионов рублей на одну ГЭС, сроки увеличатся больше, чем на три года. Кредиты для отрасли из-за проектируемых норм подорожают на 1-2%, следует из письма ассоциации.

"Стоимость новой ГЭС средней мощности в российской и международной практике составляет примерно 40-50 млрд рублей, сроки строительства - 5-9 лет. Таким образом, удорожание заемного капитала составит десятки миллиардов рублей, что не будет способствовать инвестиционной привлекательности отрасли", - заявил Лушников. В ассоциации также увидели риск затруднения экспорта электроэнергии ГЭС в Евросоюз в случае введения трансграничного углеродного регулирования.

Проект ограничивает потенциал устойчивого развития гидроэнергетики России как одной из углеродно-нейтральных национальных отраслей и несет риски снижения конкурентоспособности отечественных производителей на мировой арене после распространения углеродного регулирования в ЕС, отметили изданию в "Русгидро".

В аппарате Новака газете сообщили, что обращение представителей отрасли будет проработано. В Минэнерго "Известиям" сказали, что проект пока в стадии предварительного обсуждения, поэтому говорить о финансовых последствиях для плотинных ГЭС рано. Ведомство уже учитывало предложения отрасли и включило ГЭС без плотин в таксономию "зеленых" проектов, а плотинные - в таксономию адаптационных, рассказал изданию замглавы ведомства Илья Торосов. "В таксономию "зеленых" проектов плотинные ГЭС могут попасть с оговоркой, что воздействие на окружающую среду будет определяться инициатором проекта и подтверждаться верификатором, так как при создании крупных плотин может заливаться огромная территория, что само по себе наносит вред окружающей среде", - добавил он.

О проекте

Минэкономразвития в рамках рабочей группы подготовило пакет документов по "зеленому" финансированию, он может быть принят уже в этом году. Пакет документов включает в себя таксономию "зеленых" и переходных проектов, порядок отбора верификаторов, модельную методику верификации и методические рекомендации.