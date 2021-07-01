Местные власти будут привлекать инвесторов в турзону на Байкале готовыми бизнес-решениями

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены привлекать готовыми бизнес-решениями инвесторов в особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала", в которой за 14 лет ее существования только один резидент реально начал заниматься туристической деятельностью. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев.

Турзона "Ворота Байкала" создана в 2007 году, однако из восьми резидентов туристическую деятельность фактически осуществляет только один, остальные находятся в стадии создания инфраструктуры. В апреле Генпрокуратура РФ предостерегла руководство турзоны от нарушения закона в связи с низкой эффективностью работы ОЭЗ.

"С целью повышения качества предложений для потенциальных инвесторов сегодня мы приступили к работе над формированием комплексного мастер-плана развития ОЭЗ. Предполагается создание общей архитектурно-планировочной концепции территории с возможностью предлагать инвестору фактически конечные "коробочные" решения, включающие предпроектные работы. Этим мы решаем сразу две задачи: упрощаем инвестору процесс принятия решения, а также решаем вопрос разнонаправленности действий существующих резидентов", - сказал Гордеев.

К 2025 году в ОЭЗ планируется создать развитую инфраструктуру для зимнего и всесезонного туризма. Это более 10 объектов размещения, 10 объектов общественного питания, четыре развлекательных и СПА-центра, горнолыжные трассы.

Будет создано около 600 рабочих мест. По оценке властей, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от турзоны составит более 1,1 млрд рублей в год.

Резиденты

Резидентам ОЭЗ сейчас являются восемь компаний с общим объемом инвестиций 2,4 млрд рублей. Якорный резидент - горнолыжный курорт "Гора Соболиная", он получил этот статус в 2011 году и за это время ввел в эксплуатацию пять объектов, создав 43 рабочих места. "Сегодня это единственный резидент, фактически осуществляющий туристскую деятельность. Резидентом также осуществляется проектирование двух канатных дорог, запланировано строительство сервисного центра, четырехзвездочного отеля, СПА-комплекса, развитие склонов", - сказал Гордеев.

Еще два резидента сейчас строят турбазу и гостиницу с банным комплексом. Трое завершают проектирование объектов и планируют приступить к строительству в 2021 году.

Инженерная инфраструктура

По данным областного Минэкономразвития, за время работы ОЭЗ в нее было вложено 438 млн из федерального бюджета, 367,8 млн - из областного. Деньги направлены на подготовку проектно-сметной документации и строительство инженерной инфраструктуры. В 2021-2023 годах на эти цели предполагается направить более 2,5 млрд рублей.

В 2021 году в турзоне планируется завершить строительство ливневой канализации, первый этап создания улично-дорожной сети, прокладку части силового кабеля. В 2022 году должны достроить сети холодного водоснабжения и канализации, в 2023-2024-м - завершить второй и третий этапы строительства сетей электроснабжения, построить сети теплоснабжения и связи, автостоянки, провести благоустройство и озеленение.

Комментируя заявление губернатора Иркутской области о необходимости расширить границы турзоны и включить в нее территории Иркутского и Ольхонского районов (сейчас в нее входит только часть Слюдянского района), Гордеев сообщил, что этот вопрос правительство Иркутской области прорабатывает с двумя федеральными ведомствами - Министерством экономического развития и Министерством природных ресурсов и экологии. Расширение границ турзоны позволит легализовать туристический бизнес в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и привести в порядок места отдыха.

Турзона "Ворота Байкала" расположена в Слюдянском районе Иркутской области на площади 763 га. В 2016 году Минэкономразвития РФ передало полномочия по ее управлению на уровень региона. Для резидентов ОЭЗ установлены налоговые льготы. Развитие турзоны имеет большое значение для экономики Слюдянского района, так как в 2013 году в моногороде Байкальске закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и остро встал вопрос о рабочих местах.

В декабре 2020 года в интервью ТАСС губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил о необходимости расширить турзону и включить в нее популярные у туристов поселки Листвянка и Большое Голоустное, а также остров Ольхон. Это, по его мнению, позволит создать там легальную туристическую инфраструктуру, а на Ольхоне ускорит реконструкцию дороги.