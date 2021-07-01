Эксперт: новый ГОСТ сертификации ввозимых в РФ авто снизит спрос на японские машины в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вступил в силу с 1 июля 2021 года, увеличит время растаможивания и временно снизит спрос на праворульные автомобили на Дальнем Востоке. Таким прогнозом с ТАСС поделился участник рынка, генеральный директор работающей в Приморье компании Atami Auto Максим Федосеев.

Год назад вступил в силу запрет на ввоз в Россию праворульных транспортных средств категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы, строительная спецтехника и другие. Также усложнилась процедура растаможки легковых праворульных автомобилей - в частности, владельцу такого авто стало необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности. Однако межгосударственный стандарт, устанавливающий требования и методы проверки ввозимых автомашин, вступает в силу с 1 июля 2021 года.

"Теперь между таможенной стоянкой и покупателем будет промежуточный этап - лаборатория, которая должна выдать технический сертификат, что само по себе удлинит логистику. Во Владивостоке, через который завозятся почти 100% праворульных машин, мощности готовы, но пока на практике этот процесс не отработан, так что первое время мы ожидаем задержки в растаможке автомобилей. Кроме того, конечные покупатели, для которых мы привозим авто из Японии, скорее всего предпочтут подождать большей определенности, из-за чего спрос упадет", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что приморские автодилеры ожидают возвращения ситуации в нормальное состояние к сентябрю. Хотя цены на ввозимые японские авто в любом случае еще немного вырастут из-за необходимости соблюсти все технические требования. Однако это отчасти компенсируется снижением начальных цен в самой Японии, которая чутко реагирует на такие изменения.

"К сожалению, именно в технической составляющей пока очень мало определенности. Пока никто не может точно сказать, какие именно требования будут предъявляться к конкретным машинам, конкретных марок и годов выпуска. Есть большой вопрос, по вроде бы прописанной необходимости русификации мультимедийного оборудования, которое сейчас приходит полностью на японском языке, возможно ли это в принципе", - пояснил Федосеев.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что новые требования к ввозимым машинам не окажут существенного влияния на российский авторынок в целом. По словам аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, новые ограничения по ввозу праворульных автомобилей существенно не повлияют на авторынок РФ из-за их малой доли в автопарке страны. Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов уточнял, что праворульные авто в основном сосредоточены на Дальнем Востоке и Сибири, в европейской части страны таких машин немного.