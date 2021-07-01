Хабаровский край на ВЭФ представит проекты в сфере логистики, энергетики и туризма

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края представят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке проекты в сфере логистики, энергетики и туризма. Об этом сообщил журналистам врио губернатора края Михаил Дегтярев после пленарного заседания инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока".

Инвестиционный форум "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край" проходит в Хабаровске 1-2 июля. Его участниками в онлайн- и офлайн-режимах стали более 600 человек. На тематических дискуссионных площадках обсуждаются вопросы привлечения инвестиций в лесной промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, туризме, строительной индустрии и других сферах.

"Это как раз Большой Уссурийский остров и грузопассажирский переход [на нем], и логистические центры, и сухой порт, который мы видим, как логическое продолжение этого проекта. Это, конечно, "Хехцир" - горнолыжный комплекс и зона отдыха, новые отели, новые трассы, спортивный кластер. Это, конечно, энергетические проекты, о которых я уже говорил, Ниманская ГЭС, это Тугурская приливная электростанция и завод по производству водорода", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что в числе проектов, которые планируется презентовать на Восточном экономическом форуме, также создание производств строительных материалов. Регион традиционно заключит соглашения о сотрудничестве с компаниями из разных отраслей на форуме. "Мы понимаем, что газ, который разведан и будет добываться в Якутии, никаким образом, кроме как через Хабаровский край экспортироваться не может. Поэтому мы готовим к подписанию [соглашение] с одной из крупных компаний по транспортировке, сжижению и экспорту газа", - сказал Дегтярев.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.