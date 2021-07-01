Российско-китайcкое Экспо в Екатеринбурге перенесли на 2022 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Седьмое российско-китайское Экспо, которое должно было пройти в Екатеринбурге в июле 2020 года, из-за пандемии коронавируса вновь перенесли на год, до 2022 года. Об этом сообщил ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Российско-китайское Экспо в таком же формате, в каком оно планировалось на этот год - перенесено на следующий год. Оно будет проводиться в Екатеринбурге в 2022 году. Причина в том, что Китай закрыт и на сегодняшний день не было возможности провести мероприятие офлайн", - сказал собеседник агентства.

Мероприятие должно было пройти в 2020 году, но было перенесено на 2021 из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что оно пройдет параллельно с международной выставкой "Иннопром", которая начнется 5 июля.

Российско-китайское Экспо - ежегодная международная выставка, которая с 2014 года поочередно проходит в России и Китае. В 2020 году мероприятие должно было пройти в России.