Сбербанк подключил оплату в пользу компаний по QR-коду через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сбербанк подключился к сервису оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП) и начинает его поэтапное масштабирование на всех клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк присоединился к сервису С2В - Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", - говорится в сообщении.

Таким образом все системно значимые российские банки успели подключиться к сервисам СБП к 1 июля, как это и рекомендовали президент России и ЦБ РФ.

В начале июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года. В конце июня соответствующая рекомендация была опубликована на сайте Кремля в перечне поручений президента по итогам ПМЭФ. На момент публикации поручений к сервису оплаты по QR-коду из числа системно значимых банков не были подключены только Сбербанк и Совкомбанк.

Зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что теперь преимущества сервиса СБП будут доступные не только физлицам-клиентам, но и торгово-сервисным предприятиям.

"Сбербанк всегда стремится предоставлять своим клиентам удобный сервис для быстрых решений. После подключения к СБП С2В они получат возможность совершать платежи в адрес юрлиц простым и безопасным способом. Преимущества и удобства получат не только сами граждане, но и торогово-сервисные предприятия, которые подключены к системе", - цитирует Царева пресс-служба банка.

О системе

СБП позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг.