Новак сообщил, что россияне смогут провести газ на своих участках по регулируемым ценам

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время примет нормативные акты в рамках реализации дорожной карты по бесплатному подведению газа к участкам граждан, при этом работы по подключению газа на самом участке будут осуществляться по регулируемым ценам. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве вопросы ТЭК.

"В ближайшее время будут приняты акты правительства, которые позволят значительно облегчить подключение домовладений к газораспределительным сетям. Теперь вся ответственность за доведение газа до границы участка гражданина будет лежать на едином или региональном операторе газификации и будет бесплатной. Это снимает с граждан и регионов ответственность и затраты", - сказал он.

Новак напомнил, что гражданам надо будет оплачивать только услуги по проведению трубы на своих участках и установке оборудования. "При этом гражданин сможет заказать эту услугу по регулируемым государством ставкам, а также получить на выбор разные варианты газоиспользующего оборудования - плиту, котел, бойлер разных марок - в зависимости от потребностей", - заключил он. Заявки на газификацию необходимо подавать с помощью сайта или лично в офисе газораспределительной организации (ГРО), а также через портал госуслуг или в МФЦ.