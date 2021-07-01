Опрос: только 3,8% компаний России полностью перешли на электронный документооборот

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полностью перешли на электронный документооборот (ЭДО) только 3,8% российских компаний, 26,8% пока работают только с физическими документами. Об этом свидетельствует опрос 1 537 представителей российского бизнеса, который провели облачный сервис управления торговлей "МойСклад" и оператор фискальных данных OFD.ru.

"Согласно результатам опроса, лишь 3,8% российских компаний полностью перешли на ЭДО. 38,9% примерно поровну работают как с бумажными, так и с электронными документами, 26,8% пока работают исключительно с физическими документами, а 20,3% в основном используют ЭДО, но бумажные документы по-прежнему остаются", - говорится в материалах исследования (есть в распоряжении ТАСС).

Систему электронного документооборота считают полезной инициативой властей 29,6% сотрудников компаний. При этом 29% опрошенных отметили, что в текущем виде система не идеальна, но в перспективе может стать очень полезной и удобной. Не считают систему хорошей 23% респондентов, еще 18,2% воздержались от ответа. У 26,7% опрошенных не было проблем с введением системы ЭДО, еще 44,3% отметили ряд сложностей на этапе внедрения, однако сам процесс прошел легко. С трудом смогли внедрить систему электронного документооборота 28,9% респондентов.

Основными причинами подключения системы ЭДО в компаниях опрошенные назвали удобство и высокую скорость работы с электронными документами (39,4%), программу обязательной маркировки товаров (25,7%). По требованию контрагентов перешли на ЭДО 15,8% респондентов, 7,4% ответили, что пандемия усложнила обмен бумажными документами. В числе причин 4,4% назвали переход на удаленную работу, 4% - заботу об экологии, 3,2% - финансовую экономию. Говоря о результатах внедрения ЭДО на предприятиях, 31% опрошенных пока не заметили изменений, 24,5% отметили повышение скорости обработки документов, 22,5% - удобство работы с документами удаленно, 13,3% - сокращение бюрократии, 8,7% - экономию средств.

"На вопрос о том, сократились ли ежемесячные административные расходы на курьеров, бумагу, почту и прочее 30,1% ответили, что да, но экономия составила не более 1 тыс. рублей в месяц. 15,8% смогли сэкономить до 5 тыс. рублей, а 6,18% - до 20 тыс. рублей. 47,2% ответили, что внедрение ЭДО не позволило сэкономить средства", - говорится в материалах.

Среди наиболее явных проблем опрошенные отметили необходимость по-прежнему дублировать электронные документы бумажными (18,1%), стоимость настройки и введения в эксплуатацию ЭДО (15,1%), сложность внедрения системы (12%), сбои в работе (12,1%). Еще 12,6% респондентов заявили о сложностях в общении с госорганами - часть инстанций требует бумажные документы, еще часть - цифровые. Неудобство обмена документами через роуминг отметили 9,7% опрошенных, еще 8,1% - плохую работу техподдержки, 7,4% - сложности с получением электронной цифровой подписи (ЭЦП). Только 4,9% респондентов не столкнулись ни с одной из этих проблем.