Роскачество обнаружило фальсификат среди продающегося кваса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Российская система качества" (Роскачество) обнаружила среди продающегося в РФ кваса фальсификат, изготовленный по стандартам безалкогольных напитков. Об этом говорится в исследовании Роскачества.

"В квасе "Каждый день" состав летучих компонентов оказался нехарактерным для кваса - это может говорить о том, что процесс брожения был нарушен. В напитке "Русский особый" состав и летучих компонентов, и органических кислот не соответствует квасу. Кроме того, изготовлен данный напиток по ГОСТ для "напитков безалкогольных" (28188-2014) (и полностью ему соответствует), а не по ГОСТ для квасов. То есть "Русский особый" - это не квас, а безалкогольный напиток, что подтверждают исследования состава продукции. Указание "квас" на этикетке "Русского особого" может ввести покупателя в заблуждение", - сообщили в Роскачестве.

Как пояснили аналитики, квас как напиток брожения в отличие от обычного газированного напитка должен содержать продукты брожения, в том числе органические кислоты и летучие компоненты. "Если производитель сэкономил время и ресурсы и просто смешал ингредиенты, то нужных органических кислот и летучих компонентов в таком продукте-конструкторе не будет", - отметили аналитики.

При выборе кваса в магазине, указали эксперты Роскачества, необходимо найти полное название продукта на этикетке и обратить внимание на срок годности (если квас не подвергался пастеризации, то срок его годности не превышает месяца). "Если указано "Напиток безалкогольный газированный" или аналогично, то перед вами не квас, а напиток, изготовленный совсем по другому стандарту и иной технологии (на это же указывает ГОСТ 28188-2014, обозначенный в маркировке). Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012", - подчеркнули эксперты.

Всего продукция семи торговых марок прошла необходимые лабораторные испытания. Квас "Букет Чувашии", "Вятский", "Желтая бочка", "Очаковский" и "Русский особый" исследованы повторно (первое исследование проходило в 2017 году). "По итогам исследования 2021 года квас четырех марок: "Очаковский", "Силич", "Букет Чувашии" и "Желтая бочка" после оценки уровня локализации производства смогут претендовать на присвоение российского "Знака качества", - отметили аналитики. В сравнении с 2017 годом производители кваса "Букет Чувашии" и "Желтая бочка" улучшили качество своей продукции и пополнили список "отличников". Максимальную оценку качества подтвердил квас "Вятский".