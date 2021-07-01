В Кузбассе продали с торгов градообразующую шахту-банкрот "Заречная" за 1,8 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Имущественный комплекс градообразующего предприятия-банкрота в моногороде Полысаево в Кузбассе - шахты "Заречная" - продан с торгов московской компании "Сила Сибири" за 1,8 млрд рублей. Угольное предприятие реализовано вместе с железнодорожной инфраструктурой станции "Проектная". Об этом сообщается в протоколе о подведении результатов открытых торгов, опубликованном в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов акционерное общество "Сила Сибири", который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в размере 1 817 757 533,54 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов", - говорится в документе.

По условиям торгов в течение пяти дней будет составлен договор купли-продажи, после его подписания расчет по сделке будет произведен в течение месяца. Как следует из карточки торгов, они были объявлены в мае 2021 года, на них была подана только одна заявка. Часть реализованного имущества "Заречной" находится в залоге у компании "Углетранс".

Покупателя на имущественный комплекс АО "Шахта "Заречная" не удавалось найти три года. Впервые он был выставлен на аукцион в 2018 году по стартовой цене 16,74 млрд рублей. В результате за три года цена была снижена почти в десять раз.