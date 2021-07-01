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Малый и средний бизнес сможет закупать отечественный софт со скидкой до 50%

На финансирование этой меры в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей. Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий, сообщили в кабмине

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО, софт) по более выгодным ценам. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, правила субсидирования для оказания такой меры поддержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены, - говорится в сообщении. - Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта".

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022, 2023 и 2024 годах - по 2 млрд рублей.

Принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения и поддержит отечественный ИТ-сектор, пояснили в кабинете министров.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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