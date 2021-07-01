Эксперты спрогнозировали замедление роста ВВП России в III квартале до 3,2%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2021 года может составить 3,2%, годовая инфляция по итогам сентября достигнет пика и ускорится до 6,36%, а курс доллара останется примерно на уровне 72,7 рубля, следует из консенсус-прогноза, составленного ТАСС по итогам опроса аналитиков.

Свои прогнозы предоставили Альфа-банк, "ВТБ Капитал", SberCIB, банк "Зенит", ИК "Регион", Национальное рейтинговое агентство (НРА), Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Центр стратегических разработок (ЦСР), НИУ ВШЭ, РАНХиГС и РЭУ им. Плеханова.

Перелом тренда

По оценкам аналитиков, на восстановление деловой активности по-прежнему будет влиять динамика вакцинации, а также новые ограничительные меры. В III квартале эксперты ожидают более умеренные темпы роста экономики по сравнению со II кварталом, когда цифры были двузначными на фоне низкой базы 2020 года.

Прогнозы по росту ВВП РФ в III квартале 2021 года распределились следующим образом: Альфа-банк - 3%, ИК "Регион" - 3%, банк "Зенит" - 3,7%, НИУ ВШЭ - 4,2%, РАНХиГС - 2%, SberCIB Investment Research - 4,4%, ЦСР - 3 - 3,5%, "ВТБ Капитал" - 4,2%, НРА - 0,5-1%, АКРА - 3,7-4,2%.

"В III квартале в деловой активности произойдет перелом тренда - до этого момента восстановление было быстрым, догоняющим, а новые цифры по росту были двузначными и хронически превышали ожидания аналитиков. К третьему кварталу потенциал догоняющего роста будет исчерпан, а темпы роста будут более умеренными, чем раньше", - отмечает старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

По словам доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова, многое будет зависеть от динамики вакцинации и ограничительных мер, как в РФ, так и в мире. При этом динамика мировой экономики более значима для ВВП страны, курса рубля и инфляции, а динамика вакцинации в РФ - для занятости и реальных располагаемых доходов граждан и товарооборота розничной торговли.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг считает, что в III квартале основным риском для экономики будет пандемия и недополученные доходы рестораторов, отельеров и прочей сферы услуг в высокий сезон. "Плюс имеем сохраняющийся дефицит сезонных рабочих в сельском хозяйстве, мигрантов в строительстве, постоянный штат будет брать больше больничных листов. Я полагаю, что ограничения скорее приведут к сохранению высокого инфляционного давления, нежели к значительному замедлению роста. В основных отраслях промышленности, в частности, в нефтяной в течение ближайших месяцев продолжится рост добычи, что компенсирует временную слабость в сфере услуг", - указывает он.

Оценки экономистов относительно динамики роста ВВП России во II квартале значительно разошлись: от 4,4% до 10,3%. Как отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, ВВП России во II квартале текущего года может продемонстрировать прирост более 5% относительно аналогичного периода прошлого года. "Однако эта внушительная цифра во многом определяется низкой базой второго квартала 2020 года, а также продолжающимися мерами государственной поддержки бизнеса и населения в текущем году", - подчеркивает он. По словам Чередниченко, в III квартале есть риски, что динамика может снизиться на фоне расширения ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической ситуации как во всем мире, так и в России. "В случае, если тенденция выявления новых штаммов в России при растущем количестве заболевших сохранится, ранее сформированный прогноз роста экономики России на 2021 год в интервале 3-4% может быть скорректирован в сторону снижения", - добавляет экономист.

Снижение инфляции в конце года

По оценкам опрошенных экспертов, инфляция в III квартале 2021 года достигнет пика и составит от 6,1% до 7%, а затем начнет снижение и к концу году опустится ниже 6%. Консенсус-прогноз по инфляции по итогам III квартала составляет 6,36%.

Оценки распределились следующим образом: Альфа-банк - 6,7%, ИК "Регион" - 6,5%, банк "Зенит" - 6,1%, НИУ ВШЭ - 6,1%, РАНХиГС - 6-7%, SberCIB Investment Research - 6,2%, ЦСР - 6 - 6,5%, "ВТБ Капитал" - 6,6%, АКРА - 6,3%.

Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, основное снижение инфляции произойдет в ноябре и декабре. "У меня на октябрь [прогноз] - 6,7%, ноябрь - 6,3%, декабрь - 5,9%. Это связано с эффектом базы, потому что у нас ускорение инфляции началось в ноябре и декабре 2020 года, и пока в предпосылке, что в эти месяцы высокая инфляция из базы расчетов уйдет. То есть к концу году помесячная инфляция будет 0,4%", - отмечает Орлова.

Вайсберг также считает, что инфляция в III квартале не успеет вернутся к целевому уровню, однако, скорее всего, достигнет своих пиковых значений, после чего начнет постепенно замедляться.

По оценке Чередниченко из РЭУ им. Плеханова, инфляционные ожидания III квартала выглядят несколько более оптимистично. "За неполные 3 месяца рубль укрепился на 6% относительно американского доллара на фоне сдерживающей политики Банка России и весеннего "нефтяного ралли", результатом которого стало превышение котировок "черного золота" отметки в $75 за баррель. На фоне ожиданий усиления сдерживающей политики (то есть возможного установления нового значения ключевой ставки в 6%) можно предположить, что уровень инфляции снизится относительно достигнутых в мае максимумов в 6,02% и достигнет отметки в 5%", - отмечает эксперт.

Стабильный рубль

Экономисты ожидают, что рубль останется крепким, однако не стоит ожидать курс доллара ниже 70 рублей - он будет в диапазоне 71,5-75 рубля. Консенсус-прогноз по итогам III квартала составляет 72,7 рубля за доллар. Прогнозы распределились следующим образом: Альфа-банк - 75 рублей, ИК "Регион" - 71,5 рубля, банк "Зенит" - 72 рубля, НИУ ВШЭ - 72,5 рубля, РАНХиГС - 75 рублей, SberCIB Investment Research - 72 рубдя, "ВТБ Капитал" - 71,5-72 рубля, АКРА - 71,5-72,3 рубля.

"Рубль, скорее всего, останется крепким как из-за по-прежнему низкого объема туристических поездок за рубеж, так и из-за низкого объема денежных переводов мигрантами. Также, вероятно, замедление роста инвестиций приведет к замедлению роста объемов импорта, который был аномально высок по сравнению с реальным курсом в последние несколько кварталов", - указывает Вайсберг из ИК "Регион".

По словам Чередниченко, продолжающееся укрепление рубля может способствовать дальнейшему снижению "инфляционного накала", однако ожидать уровней ниже 70 рублей за доллар не следует. Орлова из Альфа-банка, напротив, видит риски ослабления рубля. "Я думаю, что будет разворот, потому что беспокоит, что в США монетарная политика будет ужесточаться, риторика может меняться достаточно сильно, и это совершенно не заложено в валютном курсе. Я считаю, что у нас есть риски ослабления", - указывает она.

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов также считает, что в III квартале для российских активов, как и для мировых финансовых рынков в целом очень важным фактором будет риторика и политика ФРС США. "Она, по всей видимости, будет ужесточаться, так как американская экономика восстанавливается после пандемии, а инфляция - растет. Соответственно главным риском будет возможное более раннее и более сильное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. По-прежнему значимыми останутся геполитические риски", - подчеркивает Попов.