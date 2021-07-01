СМИ: глобальные поставки чипов для автомобилей должны восстановиться к третьему кварталу

ШАНХАЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глобальный дефицит чипов для автомобильной промышленности должен уменьшиться в июле, а в третьем и четвёртом кварталах ситуация может прийти в норму. Соответствующее мнение председателя Совета директоров крупнейшего китайского автопроизводителя компании SAIC Motor Чэнь Хуна публикует в четверг шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

По его словам, автомобильная индустрия впервые сталкивается с нехваткой чипов, до возникновения которой автопроизводители и производители микросхем не имели прямых контактов. Из-за возникшего дефицита, констатировал он, между соответствующими индустриями установилась прямая связь, что позволило более оперативно решать возникающие вопросы.

Перебои с поставками чипов начались на фоне распространения COVID-19 в прошлом году. Дефицит затронул и автомобильную промышленность. Согласно оценкам некоторых экспертов, из-за нехватки соответствующих комплектующих объем производства автомобилей в 2021 году может сократиться на 20% по сравнению с 2019 годом.

Что касается компании SAIC Motor, то, по словам ее генерального директора Ван Сяоцю, нехватка чипов сказалась на оптовых поставках автомобилей, но пока не отразилась на розничных продажах, которые с января по май этого года выросли на 39% в годовом выражении и составили 946 тыс. единиц. Оптовые продажи, прогнозирует президент компании, должны увеличиться после того, как ситуация с чипами придет в норму к третьему кварталу.

Компания также готовится к тому, чтобы в будущем начать использовать собственные чипы. Для их разработки в феврале этого года SAIC Motor подписала соглашение с пекинской компанией Horizon Robotics.