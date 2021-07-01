{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: глобальные поставки чипов для автомобилей должны восстановиться к третьему кварталу

Перебои с поставками чипов начались на фоне распространения COVID-19 в 2020 году, пишет Yicai Global

ШАНХАЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глобальный дефицит чипов для автомобильной промышленности должен уменьшиться в июле, а в третьем и четвёртом кварталах ситуация может прийти в норму. Соответствующее мнение председателя Совета директоров крупнейшего китайского автопроизводителя компании SAIC Motor Чэнь Хуна публикует в четверг шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

По его словам, автомобильная индустрия впервые сталкивается с нехваткой чипов, до возникновения которой автопроизводители и производители микросхем не имели прямых контактов. Из-за возникшего дефицита, констатировал он, между соответствующими индустриями установилась прямая связь, что позволило более оперативно решать возникающие вопросы.

Перебои с поставками чипов начались на фоне распространения COVID-19 в прошлом году. Дефицит затронул и автомобильную промышленность. Согласно оценкам некоторых экспертов, из-за нехватки соответствующих комплектующих объем производства автомобилей в 2021 году может сократиться на 20% по сравнению с 2019 годом.

Что касается компании SAIC Motor, то, по словам ее генерального директора Ван Сяоцю, нехватка чипов сказалась на оптовых поставках автомобилей, но пока не отразилась на розничных продажах, которые с января по май этого года выросли на 39% в годовом выражении и составили 946 тыс. единиц. Оптовые продажи, прогнозирует президент компании, должны увеличиться после того, как ситуация с чипами придет в норму к третьему кварталу.

Компания также готовится к тому, чтобы в будущем начать использовать собственные чипы. Для их разработки в феврале этого года SAIC Motor подписала соглашение с пекинской компанией Horizon Robotics.

Теги
Китай
Путин утвердил ужесточение уголовного наказания за неправомерные действия при банкротстве
Помимо этого, устанавливается повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, его передаче третьим лицам или уничтожении
Читать полностью