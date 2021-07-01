{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минсельхозе объяснили рост отпускных цен на молоко и молочные продукты

В 2021 году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда. Однако рост отпускных цен на продукт сопоставим с уровнем инфляции, заявили в ведомстве
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отпускные цены на молоко и молочные продукты в России стабильны, их рост сопоставим с уровнем инфляции, говорится в сообщении Минсельхоза.

На эту тему
Почему растут цены и чем полезны санкции. Заявления Путина об экономике на прямой линии
Почему растут цены и чем полезны санкции.

"В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда. Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции", - отметили в министерстве.

По данным Минсельхоза, за январь - май 2021 года производство молока сохраняет позитивную динамику - оно увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 млн тонн.

В министерстве напомнили, что для поддержки предприятий отрасли правительством России принят комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов, кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. Действуют и такие меры поддержки как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока, добавили в Минсельхозе.

Как пишет РБК, к осени производители молочной продукции планируют поднять отпускные цены, поскольку они уже не покрывают расходы.

Теги
Россия
Путин утвердил ужесточение уголовного наказания за неправомерные действия при банкротстве
Помимо этого, устанавливается повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, его передаче третьим лицам или уничтожении
Читать полностью