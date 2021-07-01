В Минсельхозе объяснили рост отпускных цен на молоко и молочные продукты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отпускные цены на молоко и молочные продукты в России стабильны, их рост сопоставим с уровнем инфляции, говорится в сообщении Минсельхоза.

"В текущем году отмечается увеличение затрат на производство сырого молока в связи с удорожанием кормов, на которые приходится 45% в структуре себестоимости, а также повышением тарифов на энергоресурсы, ГСМ, оплату труда. Вместе с тем отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне - за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции", - отметили в министерстве.

По данным Минсельхоза, за январь - май 2021 года производство молока сохраняет позитивную динамику - оно увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост производства и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 млн тонн.

В министерстве напомнили, что для поддержки предприятий отрасли правительством России принят комплекс мер, которые в том числе позволяют сократить издержки производителей. Так, применение таможенно-тарифных мер регулирования рынка зерна способствовало снижению стоимости кормов. Кроме того, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на приобретение ветпрепаратов, кормов, в том числе закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока. Действуют и такие меры поддержки как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX), субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока, добавили в Минсельхозе.

Как пишет РБК, к осени производители молочной продукции планируют поднять отпускные цены, поскольку они уже не покрывают расходы.