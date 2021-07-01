МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 10,2%, до 107 млн тонн. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

Рост по сравнению с допандемийным июнем 2019 года составил 5,4%.

В целом за январь - июнь 2021 года было отправлено 632,7 млн тонн различных грузов. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 0,1% уступает объему погрузки за первое полугодие 2019 года.

В публикации отмечается, что по итогам шести месяцев усилили рост практически все основные грузы: уголь (+10,4%), черные металлы (+1,4%), лом черных металлов (+32,3%), цемент (+7,2%), лес (+3,1%). В "зеленую зону" по динамике вышла железная и марганцевая руда - с начала года ее погрузка выросла на 0,3%.