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Грузооборот "Новороссийского морского торгового порта" в январе - мае упал на 12,7%

Перевалка наливных грузов снизилась до 37,4 млн тонн

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Грузооборот "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в январе - мае упал на 12,7% в годовом выражении - до 47,5 млн тонн, говорится в сообщении группы.

Перевалка наливных грузов снизилась на 16,4%, до 37,4 млн тонн. Основное влияние на динамику показателя оказало снижение объемов перевалки сырой нефти (-22,8%) на фоне падения объемов экспорта нефти (реализация соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 года ), отмечают в НМТП.

Перевалка сухих грузов в отчетном периоде составила 10 млн тонн (+4,4%).

Рост грузооборота черных металлов и чугуна, сахара, контейнеров, скоропортящихся и химических грузов компенсировал незначительное снижение объемов перевалки других грузов, уточняется в сообщении группы.

Рост грузооборота черных металлов и чугуна обеспечен высоким спросом на экспорт на фоне рекордных цен на мировых рынках. Увеличение объемов перевалки сахара вызвано ростом спроса со стороны Азиатских стран СНГ на поставки импортного сахара-сырца для переработки.

Объем перевалки контейнеров по итогам пяти месяцев составил 2,1 млн тонн (+7,4%). Рост контейнерооборота в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) составил 9,1%.

НМТП - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является "Транснефть".

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