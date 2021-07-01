Группа компаний ЦРТ презентовала систему автоматического протоколирования совещаний

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему "Сбера") представила новый продукт на основе искусственного интеллекта, который автоматически преобразует голоса спикеров в текстовый протокол. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЦРТ.

"Группа компаний ЦРТ представляет новый продукт на основе искусственного интеллекта для протоколирования совещаний и онлайн-встреч - Нестор.BRIEF. Продукт ЦРТ преобразует голос спикеров - участников совещания - в текст, формирует цифровой архив протоколов совещаний в виде интуитивно понятных объектов, где текст, видео и аудио совмещаются воедино. Уже реализована интеграция с видео-конференц-платформами TrueConf и VideoMost, в планах - интеграция с топ-5 глобальных ВКС (системы видео-конференц-связи - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Нестор.BRIEF узнает голоса спикеров независимо от того, проводилось ли совещание в переговорной комнате, онлайн или в смешанном формате. Отмечается, что его внедрение позволит как минимум вдвое сократить время на подготовку протоколов, упростить поиск и сохранение данных с каждого совещания. Продукт будет востребован там, где важна безопасность коммуникаций и защита данных - это крупные корпоративные компании, госкорпорации, федеральные и региональные министерства, городские администрации и центры, считают в ЦРТ.

"В современных бизнес-процессах зачастую более 50% рабочего времени отводится на совещания и встречи, при этом коммуникации остались важным не оцифрованным звеном. Длительная подготовка итогов совещаний - meeting notes - снижает эффективность: требует рутинной ручной работы, вынуждает руководителей тратить время на напоминание поручений, при этом коллеги, которые пропустили встречу, полностью лишаются контекста. Все это оказывает негативное влияние на бизнес и деловую культуру. Новое решение ЦРТ позволяет решить эти вопросы и развивать концепцию единого цифрового рабочего места, где рабочий процесс легко автоматизируется и управляется из простых интерфейсов", - цитирует пресс-служба гендиректора ЦРТ Дмитрия Дырмовского.

Нестор.BRIEF распознает не только русский язык, но также и английский и испанский, планируется добавить поддержку арабского и других языков, добавил Дырмовский. "Языковая локализация позволит масштабировать продукт на глобальном рынке", - говорит гендиректор ЦРТ.

В ЦРТ отмечают, что ключевыми преимуществами продукта являются, в частности, усовершенствованная модель распознавания русского языка, в том числе спонтанной, не вполне разборчивой речи, а также возможность дообучения системы с учетом уникальных и специализированных задач пользователя, возможность выставления тэгов для активного управления совещанием и упрощения поиска информации, веб-интерфейс и мобильное приложение. Еще одно преимущество Нестор.BRIEF - простая интеграция со сторонними решениями, добавили в пресс-службе.