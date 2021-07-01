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Кабмин утвердил постановление о продлении льготной ипотеки еще на год

Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека", принять в ней участие смогут также семьи с одним ребенком
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о расширении программы "Семейная ипотека" и продлении программы "Льготная ипотека" еще на один год. Об этом сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

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"По поручению президента льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении. Кроме того, будут расширены условия программы "Семейная ипотека", принять в ней участие смогут также семьи с одним ребенком.

Купить жилье в новостройке в рамках программы "Льготная ипотека" со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Для граждан с детьми с 2018 года действует еще более выгодная программа "Семейная ипотека". Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, а теперь взять такой кредит смогут и семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий - 6 млн рублей.

Продлить программу льготной ипотеки и расширить условия кредитования для семей с детьми предложил президент России Владимир Путин, выступая 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По итогам мероприятия он дал соответствующее поручение правительству.

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