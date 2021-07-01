Сбер ожидает резкого роста выдачи семейной ипотеки из-за новых правил

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. После изменения условий по программам поддержки ипотеки с 1 июля количество выдач семейной ипотеки в целом по рынку может вырасти в 1,8 раза. Такой прогноз содержится в исследовании СберИндекс "Льготная ипотека: итоги и перспективы", говорится в сообщении банка.

"Расширение действия программы льготной семейной ипотеки увеличивает потенциальную клиентскую базу в 1,8 раза - с 2,5 млн до 4,8 млн российских семей. При этом доля выдач семейной ипотеки в общем объеме ипотеки, по нашей оценке, может вырасти с 3,8% до 6,9%", - приводится в сообщении пояснение первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Сокращение лимита выдач по льготной ипотеке до 3 млн рублей снизит выдачи в целом по госпрограмме примерно на 60%, но этот спад будет частично компенсирован ростом семейной ипотеки, также отмечается в исследовании. За весь период действия программы с февраля 2018 года Сбербанк выдал по ней 56,9 тыс. кредитов, суммарный портфель составил 175,3 млрд рублей. Только с начала 2021 года по семейной ипотеке выдано 16,1 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей.

В рамках поручения президента России Владимира Путина с 1 июля 2021 года продляется программа льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространяется семейная ипотечная программа на семьи с одним ребенком. Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.