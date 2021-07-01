В МЭР сообщили, что обратившийся к президенту бизнесмен получит льготный кредит

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Предприниматель, пожаловавшийся президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии на сложности получения финансирования, будет обеспечен льготной поддержкой. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России.

Ранее бизнесмен из Сургута обратил внимание на сложные условия получения кредита, в частности, на высокие процентные ставки, небольшие сроки кредитования, требования залогового обеспечения. По поручению министра экономического развития РФ Максима Решетникова с предпринимателем связался замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Андрей Тараканов, рассказали в министерстве.

"Минэкономразвития отвечает за реализацию госпрограмм по поддержке малого и среднего предпринимательства и находится в постоянном контакте с бизнесом. Поэтому, когда на прямой линии поступил вопрос от бизнесмена из Сургута, министерство по поручению министра сразу же среагировало. Мы связались с гражданином по телефону. Разобрали его ситуацию, исходя из запроса предложили варианты финансирования", - отметил Тараканов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам бизнесмена, сложности с получением льготных кредитов для него в основном связаны со сроками кредитования. Кредит предприниматель планировал направить на пополнение оборотных средств. В Минэкономразвития ему предложили также рассмотреть программы микрофинансовых организаций (МФО) с поддержкой национальной гарантийной системы и другие льготные программы Корпорации МСП.

Запрос бизнесмена из Сургута также был направлен в МСП Банк. Там рассказали, что у банка "уже есть позитивный опыт сотрудничества с предпринимателем". Руководство банка выразило готовность предоставлять льготную кредитную поддержку предпринимателю из Сургута. "Представитель МСП Банка в Сургуте уже связался с предпринимателем и предоставил всю информацию о доступных ему кредитах по льготным ставкам и другим финансовым инструментам", - привели в министерстве слова представителя кредитной организации.