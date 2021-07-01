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Путин подписал закон о ратификации протокола ЕЭАС о новых антимонопольных возможностях

Протокол предусматривает, что государства - участники союза вправе устанавливать дополнительные антимонопольные запреты

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола об изменении договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который предусматривает дополнительные возможности для стран-участниц в сфере антимонопольного законодательства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года был подписан 1 октября 2019 года в Ереване. Его положениями приводится к единообразию используемая в договоре терминология, конкретизируются действующие нормы и уточняются выявленные в ходе правоприменения пробелы в правовом регулировании.

В частности, протокол предусматривает, что государства - участники союза вправе устанавливать дополнительные антимонопольные запреты, дополнительные условия признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, а также основания и порядок выдачи предупреждений и предостережений от нарушения конкурентного законодательства.

Также уточняются полномочия Евразийской экономической комиссии в этой сфере и закрепляется создание специального структурного подразделения.

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