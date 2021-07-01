Роскомнадзор запустил сервис для операторов персональных данных

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор с 1 июля запустил сервис для операторов персональных данных, который позволит им сформировать шаблон формы согласия на их обработку. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

"При помощи сервиса в формате конструктора оператору будет достаточно заполнить необходимые поля, после чего шаблон будет рассмотрен специалистами Роскомнадзора, и при необходимости оператору будут даны рекомендации по его доработке. В дальнейшем оператор сможет использовать сформированную форму согласия в своей работе", - говорится в сообщении.

С 1 сентября для операторов вступают в силу требования к форме согласия на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. Отмечается, что созданию сервиса предшествовал анализ правоприменительной практики и обращений операторов по оформлению согласия на обработку персональных данных.