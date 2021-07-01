Пассажиропоток в аэропорту Симферополя превысил 1 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Симферополя по итогам июня 2021 года превысил 1 млн человек, что на 45% выше показателя июня 2019 года. Об этом в четверг сообщается на сайте авиагавани.

"Международный аэропорт Симферополь в июне обслужил 1 003 357 пассажиров, что на 45% превысило показатели первого месяца лета еще доковидного 2019 года и в пять раз - 2020 года. Трафик стал максимальным для июня за все время наблюдений", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее месячный пассажиропоток в аэропорту Симферополя превышал 1 млн пассажиров лишь в августе 2020 года.

Суточный пассажиропоток в прошлом месяце достиг пика 26 июня, когда аэропорт обслужил 41 424 человека. 19 июня приняли и отправили 268 регулярных рейсов, что стало новым историческим максимумом суточного трафика воздушной гавани. Отмечается, что самым популярным направлением в первый месяц лета стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Лидером по числу перевезенных в Крым и обратно пассажиров по итогам месяца стала авиакомпания "Аэрофлот".

Отмечается, что всего в июне аэропорт Симферополь обслужил более 7 тыс. регулярных пассажирских рейсов. "Аэропорт Симферополь продолжает работать в условиях рекордного трафика, принимая рейсы из шести десятков российских городов", - сказал коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин, слова которого приводятся на сайте. - "Курортный сезон в Крыму только начинается, поэтому мы ожидаем дальнейшего роста трафика".

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.