Прием нефти на "Дружбе" в направлении Польши ограничили

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Прием нефти, поставляемой по экспортному нефтепроводу "Дружба", в направлении Польши ограничен на начало июля из-за ремонтов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Германии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"На НПС "Адамова Застава" (Польша, МН "Дружба") ввели ограничение на прием от действующего графика на первую декаду месяца (без общего сокращения) из-за не планируемого начала ремонтов на НПЗ в г. Лойна (Германия)", - сказал он.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.