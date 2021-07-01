Путин подписал закон о блокировке сайтов финансовых пирамид

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке мошеннических сайтов нелегальных кредитных организаций и финансовых пирамид, а также фишинговых информресурсов. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Центробанк сможет инициировать ограничение доступа к определенным интернет-ресурсам. Например, к сайтам, которые вводят пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями. Это будет распространяться и на порталы, связанные с финансовыми пирамидами, а также на сайты с предоставлением финансовых услуг на территории РФ лицами, не имеющими права их оказывать.

Кроме того, документ дает Банку России право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, на которых распространяется информация, "позволяющая осуществить неправомерный доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых организаций".

Решение о блокировке, согласно закону, принимается генпрокурором или его заместителем на основании обращения председателя ЦБ или его заместителя. Рассмотрение дел об ограничении доступа к мошенническим ресурсам будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.