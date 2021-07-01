Пассажиры назвали "Ласточку" Ростов-на-Дону - Новороссийск лучшим "южным" поездом

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сервис поездок и путешествий Tutu.ru составил рейтинг "южных" поездов на основе отзывов пассажиров, его возглавила "Ласточка Премиум" Ростов-на-Дону - Новороссийск. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Пассажиры "Ласточки" отмечают чистоту в вагонах, работу персонала, возможность выбрать место онлайн и выбрать фильм для просмотра через локальную сеть. Путешественники радуются тому, что в вагонах есть кулеры с холодной и горячей водой, а также затемненные окна, которые спасают от яркого солнца. А вот сиденья, по мнению многих пассажиров, могли бы быть удобнее (они не регулируются), также в отзывах пишут о том, что выходить из вагонов бывает неудобно. Распространенная жалоба связана с температурой в вагоне: иногда слишком жарко, иногда слишком холодно, многие рекомендуют брать пледы или кофты, чтобы можно было спастись от холода. Также бывают жалобы на попутчиков с животными: пишут, что проводники не просят надевать намордники на собак и не следят за этим.

На втором месте рейтинга - поезд 115Н Томск - Адлер. Пассажиры пишут, что это современный поезд с новыми вагонами, здесь чисто, удобные полки, матрасы и подушки, новое постельное белье. В вагонах есть кофемашина, и можно заказать вкусный кофе, есть розетки, свежая пресса, в некоторых вагонах - подарки для детей. Можно заказать недорогие комплексные обеды и не везти много еды с собой. Можно принять душ. Встречаются жалобы на то, как регулируется температура работы кондиционера, а также пассажиры говорят, что на верхних полках мало места.

Замыкает тройку лучших "южных" поездов "Ласточка", которая курсирует между Краснодаром и Анапой (823С, 823Э, 827Э). Этот поезд заслужил высокую оценку за скорость поездки и цену билетов. Также пассажиры отмечают чистоту в вагонах, профессионализм и вежливость персонала. Пишут, что здесь есть розетки (но не у каждого стола), а также подчеркивают мягкость кресел. В поезде есть возможность купить чай, кофе и бутерброды, также есть кулер и одноразовые стаканчики. К сожалению, бывают перебои в работе кондиционеров, а также плохо работает Wi-Fi. Еще один минус - туалеты не в каждом вагоне.

В пятерку лучших вошли также поезда "Ласточка Премиум" Таганрог - Новороссийск (806Э, 805Р) и Екатеринбург - Анапа (209Е, 289С).