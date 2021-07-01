В Москве планируют открыть 24 станции метро в 2021-2023 годах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Почти 25 новых станций Московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, сообщил в четверг на пленарной сессии Московского урбанистического форума заместитель мэра Андрей Бочкарев.

"У нас стоит задача до [конца] 2023 года ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро, 21 уже находится в активной стадии строительства, по остальным готовим площадки под возведение. Строительство метро является ключевой программой стройкомлекса города Москвы, потому что именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, что напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что в этом году будут подготовлены к открытию 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой и Московского центрального кольца. Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция, уже введено в эксплуатацию 12 станций БКЛ.

Бочкарев отметил, что с 1936 года до 2010 года в столице было построено 178 станций метро, а за 10 последних лет появилось 90 наземных и подземных станций. "С 2011 по 2021 год в Москве было построено 177 км линий метро, включая Московское центральное кольцо - это наземная ж/д ветка, работающая по стандартам метрополитена; 60 станций метро и 30 станций МЦК", - сказал заместитель мэра.

Четверть улично-дорожной сети

"Несмотря на то, что главной идеей решения транспортного вопроса в Москве было развитие общественного транспорта, чтобы скомпенсировать дефицит дорожной сети было принято решение развернуть масштабное дорожное строительство внутри города. Начиная с 2011 года в столице построено и реконструировано более 1 тыс. км дорог - это четверть от общего объема улично-дорожной сети города. В 1,5 раза выросло количество искусственных сооружений: мостов, тоннелей и эстакад", - сообщил Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что за 10 лет было построено 308 искусственных сооружений и более 260 пешеходных переходов. До конца 2023 года в городе планируется построить 266 км дорог, 88 мостов, тоннелей и эстакад, а также 54 пешеходных перехода.

"Хордовые магистрали Москве необходимы, ведь такая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. С одной стороны, они выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД, минуя центр города, а с другой - перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями города", - добавил он.

Ранее Бочкарев сообщал, что приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.