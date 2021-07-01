{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко рассказал, когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй блок БелАЭС

Президент Белоруссии заявил, что это произойдет через год

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Второй блок Белорусской АЭС будет введен в промышленную эксплуатацию через год. Об этом в четверг на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России информировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введен в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй", - цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что БелАЭС - это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. "Это яркое свидетельство тому, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружественные связи", - уверен он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Путин подписал закон о праве Фонда дольщиков привлекать средства граждан без счетов эскроу
Закон наделяет федеральный фонд функциями технического заказчика для контроля за работой региональных фондов защиты прав дольщиков по завершению долгостроев
Читать полностью