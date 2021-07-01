Путин подписал закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого и второго мультиплекса. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Распространение телеконтента будет осуществляться аудиовизуальными сервисами (АВС), включенными в перечень Роскомнадзора. При этом обязанность транслировать телеканалы возлагается в том числе на АВС, не осуществляющие стриминг.

Согласно закону, трансляция телеканалов в интернете должна осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность наличия специальных интернет-версий телеканалов. По оценке авторов инициативы, эта мера поможет в формировании единого информационного пространства в интернете. При этом ни вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение телеканалов, уточняется в законе.

Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем АВС не потребуется: распространение телеканалов будет проводится на основании закона. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец аудиовизуального сервиса должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит Роскомнадзор.