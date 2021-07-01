Около 350 км дорог отремонтируют в Приморье в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы пройдут на 350 км трасс федерального, регионального и муниципального значения Приморского края в 2021 году в рамках программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" и нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"В порядок приводят большой участок федеральной трассы "Уссури" в Надеждинском районе. Большой ремонт ведется на дороге Артем - Находка, до осени подрядчик его завершит. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью. В общей сложности 350 километров трасс федерального, регионального и муниципального значения будет отремонтировано в 2021 году", - пояснили в пресс-службе.

В рамках нацпроекта в этом году преобразятся почти 100 км региональных и муниципальных трасс края. "В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, по которым, особенно в летнее время, движется значительный транспортный поток. В большинстве своем это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы завершим в течение месяца", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в ближайшее время начнется поэтапный ремонт дорог на острове Русский. В течение нескольких лет новый асфальт появится на основных транспортных направлениях острова. "Сейчас администрация Владивостока активно включилась в этот процесс, а субсидия Минвостокразвития позволит уже в этом году сделать более километра дорог с тротуарами и освещением", - резюмировали в пресс-службе.