IKEA откроет в России 10 магазинов нового уменьшенного формата

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россия станет одной из первых стран, в которой шведский ретейлер IKEA откроет 10 магазинов уменьшенного формата площадью от 30 до 75 кв. м. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Новые точки продаж улучшат доступность бренда в регионах, в которых не представлены магазины. Через несколько месяцев ретейлер планирует открыть около 10 магазинов небольшого формата и расширить географию своего присутствия в России", - отметили в компании.

Новые точки продаж, отметили в IKEA, - это гибрид онлайн и офлайн магазина. "Открыть такие новые точки продаж можно всего за несколько месяцев, они могут располагаться даже в небольших торговых центрах, и для нас это отличная возможность выйти в российские города, где IKEA еще не представлена и сделать наши товары доступнее для миллионов россиян. Например, мы уже встречались с представителями Удмуртской и Саратовской областей, с которыми в том числе обсуждали варианты развития в их регионах", - сообщил генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию IKEA в России Понтус Эрнтелл.

Как отмечает ретейлер, новый формат разработан с учетом спроса на товары IKEA на российском рынке, а также трендов в потребительском поведении, появившихся в результате пандемии. За 2020 финансовый год (с 1 сентября 2019 по 31 августа 2020) онлайн-продажи компании в России выросли на 171% в годовом сопоставлении.

"В точках продаж сотрудники помогут покупателям сориентироваться во всем ассортименте бренда и оформить покупку онлайн. Из точки продаж нельзя будет сразу взять купленные товары - их можно будет забрать в пунктах выдачи, расположенных рядом", - отметили в компании.

В крупнейших российских городах работают 14 магазинов IKEA.