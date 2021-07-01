ДОМ.РФ выплатит государству 13,16 млрд рублей дивидендов по итогам 2020 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ выплатит государству 13,16 млрд рублей дивидендов, что составляет 50% от чистой прибыли компании по итогам 2020 года. Об этом говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года денежными средствами в размере 50% чистой прибыли общества по Международным стандартам финансовой отчетности, что составляет 13 160 000 000,00 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества принял решение выплатить по итогам первого квартала 2021 года дивидендов на более чем 920 млн рублей недвижимым имуществом.

"Мы увидели положительную динамику по всем основным направлениям деятельности ДОМ.РФ: существенно вырос объем кредитных линий застройщикам, портфель по ипотеке и рознице, увеличились объемы секьюритизации. Такой результат позволяет нам ставить на следующий год более амбициозные цели", - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. После выплаты дивидендов достаточность собственных средств ДОМ.РФ составит около 20%, что обеспечит запас капитала для выполнения планов компании до конца 2021 года, отметил финансовый директор ДОМ.РФ Виктор Шлепов.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.