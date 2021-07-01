Первый полет самолета "Байкал" может состояться в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Самолет "Байкал", который должен сменить советские кукурузники, может совершить свой первый полет в 2021 году. Перед этим его представят на международном авиационно-космическом салоне МАКС в июле, сообщил журналистам исполнительный директор Уральского завода гражданской авиации, который будет производить воздушное судно, Сергей Федоров.

"Самолеты "Байкал" находятся на этапе создания опытного образца. Мы надеемся, что данный самолет продемонстрируем на МАКСе в большой степени готовности - понятно, что он не будет летать. Ожидаем, что в этом году, возможно, состоится первый вылет самолета", - сказал он.

Разработчиком "Байкала" является компания "Байкал Инжиниринг" (дочерняя структура "УЗГА"). "Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который УЗГА разрабатывает совместно с "ОДК-Климов". Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его в серийное производство.