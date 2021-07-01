Песков: США пока не готовы дать "зеленый свет" на инвестиции своего бизнеса в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Готовности США дать "зеленый свет" на инвестиции своего бизнеса в РФ пока не прослеживается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Особой готовности пока не прослеживается у американской стороны все-таки оставить бизнес в покое. Американцы не хотят, действительно, дать "зеленый свет" своим бизнесменам на то, чтобы они заходили на российский рынок, инвестировали средства", - сказал представитель Кремля.

Песков сделал акцент на том, что президент РФ Владимир Путин неоднократно доказывал всему миру, что является убежденным сторонником прагматизма при выстраивании отношений со всеми государствами, в том числе и с США.

"Президент Путин реалистичен в своем подходе, то есть он абсолютно понимает сущность американской политики и основное содержание американской политики в том, что касается нашей страны", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил слова главы государства о том, что несмотря на критическую массу разногласий Москвы и Вашингтона, есть смысл оставить в покое предпринимателей, "потому что они заинтересованы, чтобы осуществлялось сотрудничество, они заинтересованы в том, чтобы осуществлять проекты совместные, зарабатывать деньги и так далее",

Песков также напомнил о тех примерах, которые уже приводил Путин, когда американцы сами заставляли свои компании, такие как Exxon, отказываться от мега-крупных проектов в Черном море. "И американские компании теряли деньги из-за этих решений американских властей", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.