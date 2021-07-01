Новосибирские власти ожидают объема урожая на уровне 2020 года, несмотря на засуху

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, несмотря на установившуюся в июне в степных районах региона засуху, намерены по итогам уборочной кампании 2021 года собрать урожай на уровне не менее прошлогодних 2,7 млн тонн. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

В июне сообщалось, что засуха второй год подряд наблюдается в трех южных степных районах Новосибирской области, в одном из них ранее ввели режим ЧС из-за гибели посевов. Засуха наблюдалась также в Барабинской степи, находящейся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейшем районе молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.

"Что касается величины урожая, то многое зависит от погодных условий, которые будут складываться в вегетационный период. Как пройдет налив (созревание - прим. ТАСС), в каких условиях мы будем вести уборку урожая. Но есть все основания сегодня предполагать, что урожай будет не менее прошлогоднего", - сказал министр.

Ранее региональное ГУ МЧС России сообщало, что на территории Купинского района Новосибирской области в связи с засухой погибли посевы на площади более 100 га. Однако, как отметил Евгений Лещенко, власти не зафиксировали гибель посевов яровых культур - зерновых, технических, кормовых культур - в 2021 году. При этом он сказал, что в регионе имеется существенный недобор урожая многолетних трав, который формируется, в первую очередь, осадками мая. По его словам, в мае и в первой половине июня осадки отсутствовали в ряде районов. Несмотря на это, травы не погибли, с наступлением дождей отрастет отава (трава, выросшая на месте скошенной в том же году - прим. ТАСС) и сельхозпроизводители смогут приступить ко второму косу.

Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.