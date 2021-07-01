Пятый антимонопольный пакет планируют внести в Госдуму в сентябре 2021 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пятый антимонопольный пакет, предлагающий меры по регулированию цифровых рынков в РФ, планируется внести в Госдуму в сентябре. Пока он находится на рассмотрении правительства РФ, сообщил начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Артем Молчанов на Комиссии по конкурентному праву и совершенствованию антимонопольного законодательства "Ассоциации юристов России".

"Законопроект, который должен расширить действие норм "Закона о защите конкуренции" на цифровую отрасль, - маркетплейсы и агрегаторы, внесен в план законодательной деятельности правительства на 2021 года. Сейчас он проходит согласование на площадке правительства и, предположительно, осенью этого года будет внесен в Госдуму для рассмотрения депутатами", - сказал Молчанов, которого цитирует пресс-служба ФАС.

По слова замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, предлагаемые ФАС изменения в "Закон о защите конкуренции" помогут пресечь возможность злоупотреблений со стороны IT-гигантов.

"Отсутствие поправок, предусмотренных пятым антимонопольным пакетом в действующем законодательстве, позволило состояться сделке "Яндекс.Такси" и "Везет", которая негативно повлияла на уровень экономической концентрации на рынке такси, так как по текущему законодательству не требовала одобрения в ФАС", - подчеркнули в ведомстве. Пятый антимонопольный пакет, в котором предусматривается необходимость согласования сделок на сумму свыше 7 млрд рублей, помог бы затормозить эту сделку, считают в ФАС.

Кроме того, представители ФАС выступили с инициативой собрать предложения и мнения экспертов, а также профессионального сообщества по антимонопольному регулированию так называемых нетранзакционных платформ (социальных сетей, поисковых систем и мессенджеров), тех форм цифрового бизнеса, которые не вошли в пятый антимонопольный пакет, и обсудить их в рамках рабочей группы и на следующем заседании Комиссии по конкурентному праву.