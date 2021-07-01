Дворкович заявил, что половина московских стартапов связана со Сколково

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва является одним из крупнейших европейских стартап-хабов, и половина столичных стартапов связана со Сколково. Об этом сказал председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович на Московском урбанистическом форуме в четверг.

"Москва, конечно, намного более крупный стартап-хаб, чем Берлин, Париж. Может быть, отстает еще от Лондона, но приближается к нему. И половина этих [московских - прим. ТАСС] стартапов так или иначе связана со Сколково", - сказал Дворкович.

Он напомнил, что задачи, которые стояли перед проектом создания инновационного центра в городе Сколково, административно входящего в Москву, - "создание новой инновационной предпринимательской культуры, которая в начале века в стране отсутствовала". Касаясь сферы урбанистики, Дворкович отметил, что Сколково сейчас является центром разработки решений для "умных городов".

"Сколково <…> является центром разработки решений, <…> связанных с "умными городами". Это управление транспортом - и в Москве, как и в других городах, применяются многие решения, связанные со Сколково. Это безопасность, в том числе на основе биометрии, это автономный (беспилотный - прим. ТАСС) транспорт - Сколково стало первым полигоном для тестирования автономного транспорта. Это технологии пятого поколения связи, а в будущем и шестого, технологии контроля сбора и переработки бытовых отходов. Мы это все предлагаем всем. Уже во многих регионах это внедряется", - рассказал Дворкович.

В период пандемии, напомнил он, стали очень востребованы технологии онлайн-образования, автоматизации производственных процессов, мониторинга окружающей среды, трафика и других элементов городской инфраструктуры. "Сколково" весь этот портфель решений вместе с партнерами, с крупными компаниями, предлагает всем, кто сегодня этим должен пользоваться", - сказал Дворкович.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.