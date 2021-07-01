{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белорусские ученые изучают вопрос о выборе площадки для сооружения второй АЭС

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Белорусские ученые в настоящее время изучают вопрос, связанные с выбором площадки и сооружением в республике второй АЭС. Об этом сообщил в четверг генеральный директор научного учреждения "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" Национальной академии наук Белоруссии Андрей Кузьмин, выступая на Форуме регионов Белоруссии и России.

"Сейчас по поручению президента Республики Беларусь мы изучаем вопрос о выборе площадки и сооружении второй АЭС", - отметил Кузьмин.

Министры ОПЕК начали проводить встречу, где обсудят уровни добычи нефти с августа
По данным агентства Reuters, Россия и Саудовская Аравия уже достигли предварительных договоренностей по будущему сделки
Читать полностью