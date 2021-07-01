Около 90 тыс. "Троек" в разном дизайне выпустили в регионах России за полгода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. единиц транспортной карты "Тройка" в различных дизайнах выпустили в городах РФ за полгода, сообщила в четверг в ходе Московского урбанистического форума генеральный директор ООО "СберТройка" Валерия Матюхина.

"Сейчас более 90 тыс. карт за полгода в разных дизайнах было выпущено. <...> Мы планируем и дальше взаимодействовать с теми регионами, которые на нас вышли", - сказала Матюхина.

Она рассказала, что в Тульской области после внедрения "Тройки" объем безналичных платежей в транспорте вырос на 70%. В Комсомольске-на-Амуре 250 тыс. жителей в целом получили возможность расплачиваться безналичным способом в автобусах. Кроме того, благодаря внедрению "Тройки" в Подмосковье у пассажиров сократилось до 24 часов в год времени на оплату проезда.

С 2020 года правительство Москвы совместно с администрациями заинтересованных регионов и городов реализует проекты внедрения карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте. Карта уже работает в общественном транспорте Тульской, Московской области, Пермском крае, Ульяновской и Ярославской областях. Заинтересованность в интеграции своих билетных систем на базе карты "Тройка" высказали более 40 регионов России, включая Владимирскую, Мурманскую, Ростовскую, Смоленскую области.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.