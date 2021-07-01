Аграрии Ставрополья получили почти 500 млн рублей субсидии на развитие садоводства

СТАВРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края получили 483 млн рублей субсидий на развитие садоводства в регионе, сообщило управление по информационной политике правительства региона.

"В 2021 году субсидию в размере 483 млн рублей за счет средств бюджета Ставропольского края в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и федерального бюджета получили 23 сельхозтоваропроизводителя", - цитирует управление и. о. министра сельского хозяйства Ставрополья Владимира Ситникова.

По данным пресс-службы, площадь яблоневых садов Ставропольского края составляет более 4 тыс. га без учета личных подсобных хозяйств, и сельхозтоваропроизводители ежегодно закладывают новые сады. Особое внимание уделяется развитию новых высокоинтенсивных технологий возделывания садов. Урожай с высокоинтенсивных садов можно получить уже на второй год после посадки. При этом ставропольские аграрии выращивают сорта от ранних летних до поздних зимних.

Ранее Минсельхоз Ставрополья сообщал, что в 2021 году садоводы планируют собрать рекордные 45 тыс. тонн яблок.