Общий объем вложений в программу реновации в Москве составит около 8 трлн рублей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Москвы оценивают общий объем вложений в программу реновации примерно в 8 трлн рублей. Об этом сообщил замруководителя департамента строительства города Дмитрий Кованев на Московском урбанистическом форуме в четверг.

"Общий объем программы [реновации] колоссальный, он порядка 8 трлн рублей <...>. Город, конечно, безусловно, вкладывает в основном бюджетные деньги, но такой объем денег потянуть очень тяжело, поэтому город, помимо потенциальной поддержки бюджета города, также изыскивает в том числе ресурсы из стоимости столичной земли и возможности продажи дополнительной жилой площади", - сказал Кованев в ходе панельной дискуссии на MUF 2021.

В свою очередь модератор дискуссии и руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что до конца 2021 года по программе реновации введут около 1,5 млн кв. м жилья, запланировано начать переселение около 30 тыс. москвичей.

Программа реновации в Москве утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 174 домов. Более 350 тыс. семей (свыше 1 млн москвичей) смогут улучшить свои жилищные условия. Новоселам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а в кварталах создают социальную инфраструктуру.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.