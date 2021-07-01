В Минске считают необходимым провести инвентаризацию импорта в Союзном государстве

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков считает необходимым провести инвентаризацию импорта, поступающего на территорию Союзного государства и создание новых производств на основе импортозамещения.

"Необходимо создание новых производств и предприятий на основе импортозамещения. Для этого потребуется провести инвентаризацию импорта, поступающего на территорию Союзного государства, и определить, какие товары мы можем производить в рамках действующих производств, а по каким - создавать новые предприятия", - сказал он в четверг на пленарном заседании VIII форума регионов России и Белоруссии.

По его словам, перед экономическими институтами надо поставить соответствующие задачи, конечная цель - формирование интеграционных проектов, в которые могут включаться как белорусский, так и российский бизнес. Червяков также считает, в что в Союзном государстве необходимо переходить к стратегическому планированию экономики, исходя из намеченных целей. "Нужен союзный экономический интегратор, позволяющий скоординировать деятельность всех отраслей, на его основе будут сформированы необходимые информационные цепочки, от получения сырья и до выпуска готовой продукции", - сказал министр. При этом он указал на то, что целесообразно объединить усилия и разработать "цифровую платформу для стратегического планирования экономики".