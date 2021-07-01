Власти Карелии опротестовали решение ФАС об изменении программы поддержки агрокомплекса

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 июля. /ТАСС/. Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии направило возражения на предупреждение ФАС с требованием внести изменения в госпрограмму поддержки агрокомплекса. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского ведомства Владимир Лабинов.

Ранее антимонопольная служба вынесла в адрес правительства Карелии и регионального Минсельхоза предупреждения в связи с признаками нарушения законодательства. По мнению ФАС, государственные совхозы имели преимущество перед другими участниками рынка молочного скотоводства при распределении субсидий и получали поддержку в обход процедуре отбора.

"Все свои доводы мы направили в ФАС, попросим отозвать предписание. В случае, если они категорически не согласятся, тогда мы обращаемся в прокуратуру на предмет оценки действий ФАС", - сказал собеседник агентства.

По словам Лабинова, совхозы действительно получали субсидии в обход конкурсных процедур, но такой способ отбора не был предусмотрен. Субсидирование до прошлого года происходило в заявительном порядке: исходя из бюджетных лимитов власти их распределяли по мере поступления документов от соискателей независимо от того, в чьей собственности находилось предприятие. "Кроме того, у нас есть целевые статьи поддержки государственных предприятий. Я считаю, что это наше право как собственников, и это я объяснял УФАС по Карелии", - отметил Лабинов.

Что касается замечаний антимонопольной службы, связанных с применением повышенных требований к частным совхозам при распределении средств, министр сельского хозяйства Карелии считает, что негосударственные предприятия, наоборот, имели минимальное требование по приросту производства молока в сравнении с остальными. Федеральным центром для Карелии установлен показатель прироста молочного производства в год в размере 3,2%. В связи с этим властями республики было принято решение связать распределение субсидий с иными обязательствами по наращиванию производства, мелиорации, почвоплодородию и другими с возможностью затем компенсировать эти затраты.

"Часть негосударственных предприятий проигнорировали наши требования. Зная, что у нас предприятия выпадают, с учетом этого, мы своим предприятиям устанавливаем планку более высокую, [чем 3,2%]. Одному - 4%, другому - 5%, кому-то - 15-20% с учетом низкого старта, а этим [частным] по 3%. Нам ФАС пишет, что мы устанавливаем несправедливые коэффициенты. Мы своим предприятиям устанавливаем задания гораздо более жесткие, потому что своих мы можем заставить их выполнить", - прокомментировал ситуацию глава регионального Минсельхоза.