Власти Москвы планируют заключить контракт на получение водородного автобуса

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Соглашение на поставку автобуса, работающего на водороде, планируют заключить в Москве с одной из российских компаний, сообщил в четверг на пленарной сессии Московского урбанистического форума заммэра Максим Ликсутов. При этом не уточнил объем поставок, сумму контракта и имя компании-поставщика.

"Мы завтра [2 июля] планируем подписать большое соглашение с одним из российских производителей автомобилей, с которым мы уже работаем достаточно давно, российская компания, которая серьезно занимается самыми высокотехнологичными решениями, в том числе на транспорте. Это [договор на] получение в Москве автобуса на водородном топливном элементе, в идеале это топливо - <...> обычная вода. Как переходный период - это водород, заправленный в баллон", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что будущее именно за водородным видом транспорта, и Москва "обязана быть в авангарде этих решений". "Рассчитываем, что в ближайшие пару лет этот водородный автобус по решению вопросов, связанных с сертификацией и допуском на маршрут, сможет работать в городских условиях", - заключил заммэра.

Ранее он сообщал, что власти Москвы готовы поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде при его 100%-й безопасности. По словам заммэра, транспорт на водороде - следующий шаг в развитии экологических поездок. Такой вид топлива помогает сократить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз - при использовании выделяются только водяной пар и тепло, которыми зимой можно отапливать салон автобуса.

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать городские автобусы на водородном топливе, а в дальнейшем и локомотивы. "Камаз" заявлял, что разработает автобус на водородном топливе в этом году, а его испытания завершит к 2023 году. Серийное производство новинки может быть налажено в том же году при условии спроса и наличия в стране соответствующей заправочной инфраструктуры.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.